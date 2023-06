Après le départ de Bradley Beal, qu’adviendra-t-il du reste de l’effectif des Wizards ? Un second domino est tombé ce mardi. Kyle Kuzma, qui s’est imposé cette saison parmi les cadres de l’équipe, a décidé de décliner son option de 13 millions de dollars pour la saison 2023-2024, selon Adrian Wojnarowski. Il sera agent libre et pourra choisir de quitter Washington s’il le souhaite.

Ce dénouement apparaissait depuis le début de l’exercice comme le scénario le plus probable. Après une année à 21,2 points et 7,2 rebonds de moyenne, l’ancien champion NBA est en mesure de viser un salaire plus important et un engagement à long terme. Le fait qu’il décline sa player option ne signifie pas nécessairement pas qu’il quittera la capitale. Seulement qu’il vise un contrat plus conséquent.

Toute la saison, Kyle Kuzma et les Wizards ont montré un intérêt mutuel pour négocier un nouvel engagement. La franchise semblait prête à lui offrir ce qu’il pense mériter à l’intersaison.

Pour sa part, il avait exprimé au mois de janvier son envie de prolonger l’aventure. « Si la possibilité (de re-signer, ndlr) existe ? Bien sûr. À 100 % », avait assuré le joueur à The Athletic. « Ils m’ont montré de l’amour. Ils m’ont donné une plateforme pour montrer mon jeu et montrer à la Ligue que je ne suis pas seulement un joueur de complément. »

Aux Wizards, le flou après le départ de Bradley Beal et la décision de Kyle Kuzma

Le trade de Bradley Beal aux Suns pourrait cependant changer la donne. Washington se lance dans une reconstruction dans laquelle Kuzma, qui fêtera bientôt ses 28 ans, ne jouera sans doute pas un rôle majeur. Mais en le laissant filer, le front office du nouveau président Michael Winger pourrait le perdre pour rien.

Le futur de Kyle Kuzma est lié à celui de Kristaps Porzingis, qui n’a pas encore tranché pour sa propre option pour l’exercice à venir. En mars, le Letton et les Wizards étaient dans de sérieuses négociations à propos d’une re-signature à long terme cet été. Les récents changements et le potentiel départ de l’ailier pourraient toutefois compromettre ce plan. « Kyle Kuzma a également une player option, nous verrons ce qu’il fait », avait-il déclaré en cours de saison, au sujet de son avenir dans le District de Columbia.

Kristaps Porzingis, un futur toujours flou aux Wizards