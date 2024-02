Kyle Kuzma a refusé un trade aux Mavs !

Avant la deadline des trades, l'intérieur des Washington Wizards Kyle Kuzma a souvent été annoncé dans le viseur des Dallas Mavericks. Et les rumeurs étaient bel et bien vraies ! En négociations, les deux formations ont même trouvé un terrain d'entente.

Mais de son côté, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers a refusé cet échange ! Même sans "no-trade clause", le joueur de 28 ans a eu son mot à dire grâce à la gestion de son président Michael Winger, qui a lui donné le choix.

"A un moment, Dallas me voulait vraiment. Winger est venu me voir avec un trade, il ne voulait pas m'échanger, et m'a un peu laissé prendre la décision en me demandant ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais rester et continuer à construire ici. Et c'était la fin de l'histoire.

Dans ma carrière, j'ai gagné un titre. Je comprends donc que lorsque nous jouons au basket, il ne s'agit pas de se battre pour une place en Playoffs. Il s'agit de lutter pour un titre de champion NBA. Il n'y a que trois ou quatre prétendants, de vrais prétendants.

J'ai juste eu l'impression que nos calendriers n'étaient pas alignés", a ainsi confié Kyle Kuzma pour The Athletic.

Pour lui, les Mavs, autour de Luka Doncic et Kyrie Irving, n'ont donc pas une vraie chance de remporter le titre NBA. Sans un deal pour Kyle Kuzma, Dallas s'est activé avec les arrivées de Daniel Gafford et de PJ Washington.

Kyle Kuzma : « Nous ne pouvons même pas défendre un panneau de stop »