Kyle Kuzma spécialiste des passes aveugles… qui n’en sont pas

On a tous eu ce pote au foot ou au basket, qui pense faire des passes aveugles alors qu'il tourne la tête dans l'autre direction bien après avoir lâché sa passe, juste histoire de se prendre pour Ronaldinho ou Jason Williams. Ce pote, pour les Washington Wizards, c'est Kyle Kuzma.

Arrivé en provenance des Los Angeles Lakers pendant l'intersaison, "Kuz" rayonne et prend du plaisir avec les Wizards, premiers de la Conférence Est. Même les facéties et excès qui l'ont rendu célèbre - et parfois agaçant - auprès des fans, passent plutôt bien dans ce nouveau groupe. Spencer Dinwiddie, l'un des tauliers de l'équipe bien qu'il soit lui aussi nouveau, a évoqué l'une d'entre elles.

"Parfois Kuz envoie des passes aveugles, mais qui n'en sont en fait pas. Il lance la balle, le gars la réceptionne, et alors seulement Kyle regarde dans la direction opposée. Ce n'est pas comme ça que ça marche, frérot ! Mais bon, il continue d'apprendre les nuances du basket...", a plaisanté Dinwiddie après la victoire de samedi sur le parquet d'Orlando.

Kyle Kuzma semble, malgré ça, être en train de devenir un joueur de basket plus mâture et avec plus de responsabilités que lorsqu'il était à Los Angeles. Cette saison, il tourne à 15 points et 9 rebonds de moyenne en n'étant pas étranger au bon démarrage de sa nouvelle équipe.

