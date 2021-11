Kyle Lowry, des larmes pour ses retrouvailles avec les Raptors ?

Après 9 saisons aux Toronto Raptors, Kyle Lowry a rejoint le Miami Heat cet été. Pour autant, le meneur reste particulièrement attaché à la franchise canadienne. Pour la fin de sa carrière, le joueur de 35 ans a déjà annoncé la couleur : il signera un contrat d'un jour avec Toronto.

En attendant de prendre sa retraite, Lowry retrouvera la Scotiabank Arena le 3 février prochain. Un retour au Canada attendu, mais aussi un peu redouté par l'ancien joueur des Houston Rockets. Pourquoi ? Car il a peur de ne pas pouvoir contrôler ses émotions.

"Mec, je suis un homme, mais je sais que je vais être un peu sensible et que je vais pleurer ce jour-là. Je n'en sais rien. Je pourrais me retenir. J'en ai parlé à DeMar [DeRozan], mon ancien coéquipier chez les Raptors.

Mais c'est l'un de ces jours où je sais qu'il va y avoir beaucoup d'amour pour moi et que je vais donner de l'amour en retour. Ça va juste être intéressant de voir comment ça va se passer parce que je ne sais pas à quoi m'attendre", a reconnu Kyle Lowry pour The Undefeated.