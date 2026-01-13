Kyle Lowry chaudement ovationné pour sa possible dernière à Toronto

Il n’y a pas que la carrière de LeBron James qui arrive à son crépuscule. Kyle Lowry, qui dispute sa vingtième saison en pro, devrait logiquement ranger les sneakers et tirer sa révérence d’ici quelques mois. Le dernier déplacement des Sixers sur le parquet des Raptors cette saison représentait donc potentiellement sa dernière chance de jouer devant le public qui l’a tant aimé et à qui il a tant apporté.

Les supporters des Raptors l’ont réclamé. Ils ont scandé son nom dans le quatrième quart-temps alors que Philadelphia avait déjà fait le job en construisant une avance conséquente. « J’avais prévu de le faire », soulignait Nick Nurse, coach des Sixers qui a aussi eu le meneur sous ses ordres à Toronto. Ensemble, ils avaient notamment mené la franchise au premier titre de son Histoire en 2019. Lowry est depuis considéré comme une légende dans l’Ontario. Il est resté quand les autres sont partis. Il a d’abord été la co-star d’une équipe qui comprenait DeMar DeRozan, ensuite envoyé contre son gré aux Spurs en l’échange de Kawhi Leonard.

Kyle Lowry était là avant et après le sacre. Il est resté neuf ans au Canada, au point d’être perçu par les fans comme le « G.R.O.A.T », soit le meilleur joueur de l’Histoire de l’organisation. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a été introduit au moment de son entrée en jeu. Avec, évidemment, une chaude ovation de la part du public.

"A standing ovation for the greatest Raptor of all-time." What a moment for Kyle Lowry 🥹 pic.twitter.com/L5pYDvKpjJ — NBA (@NBA) January 13, 2026

« J’ai vécu l’un des plus grands moments de ma carrière », confiait ensuite l’intéressé, qui n’avait plus joué depuis le 23 décembre dernier. Il a raté ses trois tentatives, manquant ainsi l’occasion de mettre un dernier panier dans sa salle. Il aurait déjà prévu de signer un contrat d’un jour avec les Raptors afin de finir symboliquement dans le club avec lequel il aura vécu les plus beaux moments de sa vie sportive.