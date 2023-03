Kyrie Irving avait annoncé qu'il voulait rester aux Boston Celtics, pour finalement changer d'avis quelques mois plus tard. Les fans des Mavs savent donc qu'ils ne peuvent pas forcément prendre les souhaits du moment de l'intéressé pour argent comptant. En revanche, entendre Kyrie parler de "long terme" avec Dallas et essayer de rester positif malgré la situation catastrophique dans laquelle se trouve la franchise est assez intéressant.

La nuit dernière, le meneur All-Star n'a rien pu faire pour éviter aux Mavs une nouvelle défaite après avoir compté une solide avance, cette fois contre Philadelphie. Et comme la plupart de leurs concurrents directs ont gagné dans le même temps, les chances de qualification pour le play-in se sont encore amoindries à cinq matches de la fin de la saison régulière. Pour autant, voici ce qu'a expliqué Kyrie Irving devant les médias après ce revers.

"Je pense que le point de vue réaliste de la direction quand je suis arrivé, c'est que ça allait être un processus. C'était du long terme, quelque chose de plus grand que nous, et on ne peut pas simplement être une équipe qui joue le titre du jour au lendemain. Particulièrement avec mon arrivée.

Je me suis fait à cette idée et je suis en paix. Ca ne veut pas dire que j'abandonne cette saison ou que mes coéquipiers vont le faire. Mais on est tous réalistes sur notre situation. Notre destin dépend des défaites d'autres équipes. Donc on doit contrôler ce que l'on peut".