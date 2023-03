Le (nouveau) très beau geste de Kyrie Irving

Réputé pour ses frasques, ses prises de position parfois loufoques ou sa propension à faire exploser n’importe quelle équipe par laquelle il passe, Kyrie Irving est, derrière le personnage mystérieux, un homme généreux. Et ce depuis de nombreuses années. La superstar n’hésite pas à profiter de sa fortune pour aider en donnant une partie de son argent aux causes qui le touchent. Il a par exemple récemment offert 45 000 dollars à une cagnotte en ligne visant à construire une école au Nigéria et un orphelinat au Ghana.

Cameron Mofid, 22 ans, espérait récolter 1000 dollars pour aider les enfants d’un bidonville et acheter le terrain sur lequel serait ensuite bâti l’orphelinat. Il a ensuite monté la barre à 5000 dollars après que plusieurs personnes aient contribué à sa cagnotte. Jusqu’au matin où il s’est aperçu qu’un dénommé « Kyrie » avait donné… 45 000 dollars.

« J’ai d’abord pensé que c’était une erreur ou une arnaque », confie Mofid, qui a fait ses recherches et s’est rendu compte qu’il s’agissait bel et bien d’une donation du meneur des Dallas Mavericks. « C’est incroyable. Son don va couvrir intégralement les frais de la construction de l’orphelinat. Ça va donner un accès à l’eau à des enfants au Nigéria. On va pouvoir leur acheter des chaussures et des livres. Et on va construire un terrain de basket en honneur de Kyrie Irving. »

Philanthrope, Kyrie Irving admet se balader sur la plateforme GoFundMe pour y distribuer une partie de sa richesse de temps en temps. Sans pour autant le crier sur tous les toits. Des gestes très nobles de la part d’un joueur qui méritera aussi d’être reconnu pour ses œuvres caritatives et pas seulement pour ses polémiques.