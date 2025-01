Kyrie Irving, un dos qui continue de grincer…

Absent pendant 5 matches, le meneur des Dallas Mavericks Kyrie Irving a réalisé son retour sur les parquets la nuit dernière. Touché au dos, le joueur de 32 ans souffre d'une hernie. Et le natif de Melbourne va devoir gérer ce problème physique tout en jouant.

Lors de la défaite contre les Denver Nuggets (99-118), il a logiquement connu des difficultés. L'ancien membre des Cleveland Cavaliers a eu du mal à trouver le bon rythme : 11 points à 4/18 aux tirs.

Et sur le plan physique, Irving a reconnu être face à un vrai défi.

"Les deux dernières semaines ont été mauvaises. Je vais être franc, je n'avais jamais eu de problèmes au dos auparavant. Quand j'ai eu les résultats de l'IRM, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une hernie. Donc j'ai parlé à quelques experts, à quelques médecins, à certains de mes coéquipiers et des gars du staff, qui ont été opérés ou ont eu à gérer ce souci.

Et il y a des hauts et des bas. Je dois simplement être très intelligent à ce sujet. Mais je suis déjà reconnaissant d'avoir eu la chance de jouer et d'avoir quelques minutes. J'ai vraiment eu l'impression de m'être levé d'un canape et d'avoir décidé de jouer un match NBA", a confié Kyrie Irving devant les médias.

Sans se faire opérer, Kyrie Irving va devoir apprendre à gérer ce problème. Il sera intéressant de voir s'il sera capable de retrouver son rythme malgré la douleur.

Kyrie Irving, un deal sur la durée chez les Mavs ?