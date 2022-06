Kyrie Irving, un feuilleton loin d’être terminé ?

Kyrie Irving a totalement stoppé les rumeurs à son sujet. Annoncé avec insistance sur le départ des Brooklyn Nets cet été en raison d’une incapacité à trouver un terrain d’entente pour une prolongation, le meneur a décidé d’activer son option à 37 millions de dollars pour la saison prochaine.

Et surtout, le natif de Melbourne a affirmé son choix : il souhaite rester à Brooklyn pour cet exercice 2022-2023. Sauf que selon les informations du journaliste d’ESPN Brian Windhorst, cette situation ne convient pas aux dirigeants des Nets !

"Quand Kyrie a annoncé qu'il activait son option, je me suis dit : 'ok, on peut passer à autre chose. Il ne s’agit plus d’un sujet’. Mais ce n'est pas ce que mon téléphone me dit. Ce n'est pas ce que les dirigeants me disent. Ce n'est pas ce que les agents me disent.

En effet, ils disent que ce n'est pas fini. Parce que les Nets ont fait comprendre à tout le monde qu'ils ne voulaient pas d’un statu quo. Si la situation n’évolue pas ensuite, ils ne seront pas contents. Ils n'étaient pas sûrs de se satisfaire de cette situation", a-t-il fait savoir.