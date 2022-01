Kyrie Irving laisse entendre que Giannis l’a blessé volontairement…

Avec la blessure de Kevin Durant et l'autorisation que lui ont donnée les Nets pour jouer à l'extérieur, on entend beaucoup plus Kyrie Irving désormais. Mais est-ce une si bonne chose que ça pour lui et pour son auditoire ? Outre ses déclarations sur le fait qu'il ne se fera pas vacciner, le meneur de Brooklyn a profité de son passage devant les médias après la défaite face à Cleveland pour évoquer sa blessure de la saison dernière.

On se souvient que les Nets avaient perdu Kyrie en pleine série de playoffs contre Milwaukee. "Uncle Drew" était mal retombé et avait touché la jambe de Giannis Antetokounmpo. Forfait pour la suite de la série, il n'avait pas pu aider KD à sauver Brooklyn. Lundi, en évoquant cette blessure, le meneur All-Star a employé une formule et un geste qui laissent penser qu'il est persuadé que le Greek Freak l'a volontairement mis en danger...

En prononçant les mots "Il se trouve que le pied de Giannis Antetokounmpo était là", Kyrie Irving a mimé des guillemets sans équivoque.

En regardant les images, on peut difficilement accuser le MVP des Finales 2021 d'avoir fait exprès de blesser son adversaire. On n'est pas non plus sur une dangerosité similaire à celle de Zaza Pachulia sur Kawhi Leonard en 2017, ou sur des moves dont des joueurs comme Jalen Rose étaient friands.

On vous laisse vous faire votre propre opinion, mais on a du mal à abonder dans le sens de Kyrie.