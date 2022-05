Kyrie Irving, les Lakers ont envisagé de passer à l’offensive

Les saisons des Los Angeles Lakers et des Brooklyn Nets ont été décevantes. Et surtout, elles ont été éprouvantes avec des situations parfois complexes. On pense notamment au cas Kyrie Irving, incapable de jouer à domicile en raison de son refus de recevoir le vaccin et mis à l'écart pendant plusieurs mois.

Et pendant cette période d'inactivité, les dirigeants des Nets ont étudié toutes les possibilités, notamment celle d'un trade. Ouvert à cette idée, Brooklyn n'a cependant jamais eu la moindre discussion sérieuse avec une autre formation.

Mais d'après les informations du journaliste de SNY Ian Begley, les Los Angeles Lakers ont envisagé de passer à l'offensive ! En effet, les Angelenos ont eu des discussions en interne pour permettre la réunion entre LeBron James et Irving.

Les Californiens avaient probablement dans l'idée de rapidement arrêter l'expérience Russell Westbrook afin d'associer le natif de Melbourne à LBJ et Anthony Davis. Les Lakers avaient-ils le package pour séduire les Nets ? On peut en douter.

En tout cas, ils ne sont pas passés à l'action. Probablement en raison de la grosse incertitude, à l'époque, sur l'avenir de Kyrie Irving en NBA. Et désormais, l'ancien des Cleveland Cavaliers semble totalement investi dans le projet des Nets.

