A peine élu, déjà sur le gril. Eric Adams, le nouveau maire de New York City, a été invité à s'exprimer sur le cas Kyrie Irving et plus globalement sur un éventuel assouplissement du protocole sanitaire en ville. Si le meneur All-Star et ses dirigeants espéraient peut-être une bonne nouvelle pour lui permettre de rejouer, il n'en sera rien.

Dans sa conférence de presse d'introduction, Adams a indiqué qu'il faudrait toujours être en mesure de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour participer aux événements dans des lieux publics comme un match de basket, en tout cas en tant que personnalité locale.

Voilà. Les chances de voir Kyrie Irving porter le maillot des Brooklyn Nets à court ou moyen terme se sont fortement réduites. La problématique reste la même. Tant que l'ancien joueur des Cavs et des Celtics ne se fait pas vacciner ou n'est pas tradé dans une ville où la vaccination n'est pas un pré-requis pour les locaux, on ne le reverra sans doute pas sur un terrain de basket.

Les Nets tournent plutôt bien en ce moment, mais ils vont tout de même devoir prendre une décision à un moment donné concernant Kyrie. Il n'est pas du tout certain que New York retrouve une normalité sanitaire avant plusieurs années...

New NYC Mayor elect Eric Adams on #CNN, when he was asked about #Nets star Kyrie Irving and the city's Covid-19 vaccine mandates: "New York is not going to change their rules. It’s up to the #NBA and Kyrie Irving to work something out.”

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) November 5, 2021