Mark Cuban : « Tout ce que j’ai lu sur Kyrie Irving est 100% faux »

Malgré la situation sportive délicate des Dallas Mavericks, la franchise texane est satisfaite d’avoir fait venir Kyrie Irving en cours de saison. Le meneur All-Star évolue à son niveau de jeu habituel sur le parquet et il assume un rôle de vétéran dans le vestiaire. Son attitude est appréciée, autant par ses nouveaux coéquipiers que par ses dirigeants.

« Je pense qu’il est heureux ici », souligne Mark Cuban. « Il me dit qu’il se sent bien et on s’entend très bien. Je pense que c’est un bon gars. Tout ce que je croyais savoir sur lui par rapport à tout ce que j’avais lu, et bien tout ça est faux à 100%. »