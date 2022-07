Les Mavericks ne veulent pas de Kyrie Irving

Les supporters des Dallas Mavericks râlent depuis la signature de Goran Dragic aux Chicago Bulls. Ils regrettent que le meneur slovène, qui semblait pourtant intéressé par l’idée de jouer avec Luka Doncic, ait été snobé par les dirigeants texans. Certains espèrent que c’est simplement parce que leur équipe favorite prépare un plus gros coup. Les Mavs sont notamment cités fréquemment dans le dossier Kyrie Irving.

Ça peut exciter comme ça peut… inquiéter. Mais que ceux qui ne croient pas en le meneur All-Star – sans doute le joueur le plus instable de la ligue – se rassurent : le front office n’aurait absolument pas l’intention de le faire venir pendant l’intersaison.

Stein: Mavs have no plans to pursue to Kyrie in a trade. Lakers are the only team trying to get Kyrie

— Ralph Mason (@Ralph_MasonJr) July 4, 2022