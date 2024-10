Kyrie Irving, la prédiction de Jason Kidd

Kyrie Irving a incarné une satisfaction aux Dallas Mavericks. Après des années mouvementées sur le plan extra-sportif, le meneur s'est concentré sur le basket dans le Texas. Et les résultats ont été positifs, individuellement et collectivement.

A Dallas, le natif de Melbourne fait tout simplement l'unanimité pour son attitude. Leader exemplaire, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers a aussi joué un grand rôle dans le recrutement de Klay Thompson sur cette intersaison.

Et pour l'exercice à venir, l'entraîneur des Mavs Jason Kidd voit grand pour Irving.

"Kyrie Irving aime vraiment être à Dallas. Il aime aussi la situation ici. Il a affiché un grand respect pour le titre de Nico (Harrison le GM, ndlr) et pour moi. On le voit au quotidien, il veut gagner et ça se ressent dans son investissement.

Dès le training camp, on peut le voir. Il est toujours là, se donne à fond et ne veut pas se reposer. Je pense que vous allez voir un Kyrie encore plus fort cette saison", a lancé Jason Kidd face aux médias.

Avec l'arrivée de Thompson, Kyrie Irving pourrait avoir des espaces plus importants pour opérer sur le plan offensif. Et il ne serait donc pas étonnant de le voir faire de gros dégâts individuellement...

