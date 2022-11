Quand Kyrie Irving envoyait bouler Steve Nash… dix fois au cours du même match

Steve Nash annonçait des systèmes et Kyrie Irving faisait l'inverse. Un défi devenu une routine aux Brooklyn Nets.

En plus de tout leurs déboires en dehors des parquets, les Brooklyn Nets n’ont pas été plus brillants sur les terrains depuis le début de la saison. La franchise new-yorkaise n’a gagné que 4 matches sur 11 malgré des performances MVP-esque de Kevin Durant. Du coup, Steve Nash a été licencié après 7 rencontres. Une décision pleinement acceptée par le coach qui aurait reconnu « que son message ne passait plus. » Notamment auprès de Kyrie Irving.

Selon un scout interrogé par le New York Post, le meneur All-Star ne suivait plus les consignes de son coach. Notamment au cours d’un match contre les Indiana Pacers.

« Je n’arrivais pas à y croire. Nash demandait un système et il faisait complètement l’inverse », raconte le scout.

Des meneurs qui ne respectent pas toutes les demandes de leur coach, ça arrive chaque soir en NBA. Sauf que là, Kyrie Irving l’aurait fait jusqu’à 10 fois au cours de la même rencontre. Et à ce stade, c’est purement volontaire. C’est un message envers son entraîneur. Un manque de respect, aussi.

« C’était l’équipe la plus dysfonctionnelle que j’ai vu dans ma vie », confie un autre scout.

Le journaliste relaye aussi des sources qui mettent en lumière le fait que l’équipe dans son ensemble – pas seulement Irving – n’écoutait plus vraiment Steve Nash. Il était temps que ça s’arrête pour le Canadien. Les Nets, eux, ne sont pas au bout de leur peine.

Kyrie Irving, des conditions imposées dans le but de le pousser vers la sortie ?