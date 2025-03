Kyrie Irving, victime d’une sur-utilisation par Jason Kidd ?

Juste après la terrible blessure de Kyrie Irving, beaucoup se sont demandés si le gros nombre de minutes jouées ces derniers matches ne serait pas responsable. Le coach des Dallas Mavericks, Jason Kidd, visé par ses accusations a forcément réfuté cette hypothèse.

Depuis le trade de Luka Doncic, la charge de travail de Kyrie Irving a pas mal augmenté. Pas uniquement en responsabilité, mais aussi en temps de jeu. Pas vraiment surprenant puisqu’il faut bien que quelqu’un s’occupe du trou béant laissé par le départ du Slovène en matière de gestion du ballon.

Du 4 février au 2 mars, il est devenu le joueur le plus utilisé de la ligue. Il a tourné à 39,3 minutes sur les 10 matches.

Avant le match d’hier, son coach Jason Kidd a été interrogé sur le fait que beaucoup se demandent si ce gros temps de jeu n’a pas joué un rôle dans cette déchirure des ligaments. Sans surprise, le technicien considère que ce n’est absolument pas lié :

« La charge (de travail) n’a rien à voir avec la blessure. Nous parlons d’une simple action. C’est un accident malheureux. C’est comme ça qu’on devrait en parler, mais on n’évoque pas ça correctement. On en parle en utilisant des théories du complot.

Nous voulons que nos stars jouent le plus de minutes possibles. Ce n’est pas censé être une ligue où on se repose. Kai est notre leader. Ka jouait beaucoup de minutes. Il jouait à un très haut niveau, peut-être le meilleur basket de sa carrière. Et c’est ok de jouer 40 minutes. »

En 50 matches, Kyrie Irving a joué 36,1 minutes par match cette année. Avant la blessure au mollet de Luka Doncic, il était à 35,3 minutes sur 27 matches. Après le dernier match du Slovène, le 25 décembre dernier, son temps de jeu à sans surprise augmenté. Pour atteindre donc près de 40 minutes sur ses 10 derniers matches.

Des minutes pour lesquelles il était prêt et qu’il avait envie de jouer, selon Jason Kidd :

« Il est en bonne condition physique et il le voulait (ces minutes supplémentaires). Est-ce qu’on en parle, de ça ? Non, on ne le dit pas. On dit juste que nous l’avons blessé en le faisant trop jouer. Ce n’est pas vrai. C’est son job, de jouer. Il aime jouer. C’est ok de jouer 40 minutes à 32 ans sur une durée d’un mois. Ce n’est pas une saison entière. »

En même temps, on ne s’attendait pas à ce qu’il dise « oui, c’est de ma faute ». Ou « ouais, c’est de la faute de Nico Harrison, à cause de son foutu trade, j’étais obligé de sur-utiliser Kyrie ».