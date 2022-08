La Air Jordan 6 Georgetown confirmée pour le 3 septembre

Il fut un temps où de nombreuses stars de la ligue étaient passées sous les ordres du mythique Coach Thomson dans la non moins mythique université de Georgetown. Allen Iverson, Alonzo Mourning, Patrick Ewing, entre autres, en ont été les glorieux anciens. Du coup chaque paire de kicks qui porte les couleurs des Hoyas devient instantanément un banger, et cela se comprend aisément. Déjà parce que le bleu marine et le gris font vraiment bon ménage. Ensuite parce que les matériaux choisis sont très souvent premium.

La Air Jordan 6 à venir confirmera cette tendance, avec son upper en nubuck gris, complété par du bleu navy sur le lacelock, le Jumpman de la languette, au dessus de la midsole et sur le talon. Mention spéciale pour les très efficaces parties translucides de la semelle0

C'est classe, élégant et passe partout, donc interdit de passer à côté de cette Jordan 6 dont la sortie a été confirmée pour le 3 septembre prochain.

Les images de la Air Jordan 6 Georgetown