Les Lakers ont réussi à gagner à Golden State sans LeBron James cette nuit. Pour autant, personne à Los Angeles n'est dupe. Il sera compliqué, pour ne pas dire impossible, de se qualifier pour le play-in tournament si le King n'est pas de la partie sur la fin de la saison.

Blessé au pied et absent depuis le match contre OKC au cours duquel il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, LeBron n'est malheureusement pas sûr de pouvoir être là à tous les matches jusqu'à la fin...

D'après Chris Haynes de Yahoo Sports, la blessure au pied de la star des Lakers le met "en grande difficulté" et celle-ci pourrait l'handicaper "jusqu'à la fin de la saison". Traduction : LeBron James sera rapidement de retour, mais le staff devra être prudent et peut-être gérer ses minutes différemment. On imagine aussi que les back-to-back ne seront pas toujours une option, à moins que le classement des Californiens ne l'y oblige. Pas sûr qu'on le voit sur un énorme temps de jeu au All-Star Game non plus.

Les Lakers sont pour le moment 12e la Conférence Ouest, à deux victoires du 10e et premier qualifié virtuel pour les play-in tournament, le Thunder. Autant dire que les 25 matches restants vont tous êtres d'une importance capitale.

Sans LeBron James, L.A. a pu s'appuyer sur Dennis Schröder et D'Angelo Russell face aux Warriors, alors qu'Anthony Davis n'était pas dans un grand soir. L'espoir est permis, mais la marge de manoeuvre n'est pas énorme.

