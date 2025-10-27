La FFBB se plante : Killian Tillie confondu avec son frère volleyeur !

Belle bourde de la part de la Fédé au moment de convoquer Killian Tillie, confondu avec son frère... et même pas le basketteur.

Incroyable mais vrai : pour annoncer sa convocation en équipe de France pour les prochains matches des éliminatoires de la Coupe du monde, Killian Tillie, l’intérieur de Malaga passé par les Memphis Grizzlies, a reçu une lettre… adressée à son frère Kévin. Oui, Kévin Tillie, joueur émérite de volley et double médaillé d’or olympique avec les Bleus en 2020 et 2024. Même pas Kim Tillie, son autre grand frère, également basketteur et déjà aperçu en équipe de France à 42 reprises... Une erreur qui a immédiatement déclenché rires et réactions sur les réseaux.

Dans la famille Tillie, le mélange d’incrédulité et d’humour a vite pris le dessus. Le père Laurent, ancien sélectionneur de l’équipe de France de volley, et la maman Caroline, ancienne internationale néerlandaise, ont partagé le courrier reçu par leur rejeton. Blagues, memes et commentaires sarcastiques : la bourde administrative est devenue un petit événement viral.

La première liste des Bleus pour les qualifs du Mondial avec 4 « rookies »

Killian Tillie sera bien là

Malgré la confusion, Killian Tillie sera bien présent pour les prochains matchs de qualification au Mondial 2027 contre la Belgique (le 28 novembre) et la Finlande (le 1er décembre). Et on peut parier qu’il entrera sur le parquet concentré et déterminé, laissant derrière lui la petite galère administrative, pour fêter sa première sélection avec les Bleus.

Cette histoire rappelle une évidence : dans le sport français, il vaut mieux vérifier deux fois les prénoms. La FFBB, elle, aura sûrement retenu la leçon. Pour Killian, en revanche, ce petit malentendu restera surtout une anecdote drôle à raconter. Au final, cette méprise met en lumière la notoriété de la famille Tillie : trois frères brillants dans deux disciplines différentes, ce n'est pas banal...