Du neuf et du "vieux", voici la liste des 14 joueurs retenus par Frédéric Fauthoux pour les deux premiers matches de qualification pour le Mondial 2027.

Frédéric Fauthoux a dévoilé la liste des quatorze Bleus retenus pour lancer la campagne de qualification à la Coupe du Monde 2027. L’équipe de France se réunira à Rouen à partir du 24 novembre, avant d’y affronter la Belgique le vendredi 28 novembre (20h30) au Kindarena. Elle prendra ensuite la direction d’Espoo pour défier la Finlande le lundi 1er décembre.

Douze joueurs entameront le stage de préparation en Normandie, accompagnés de trois partenaires d’entraînement. Deux éléments d’Euroleague, Matthew Strazel et Bodian Massa, rejoindront ensuite le groupe pour le déplacement en Finlande. À l’issue du stage, douze joueurs seront retenus pour disputer cette deuxième rencontre.

Quatre joueurs fêteront peut-être leur première sélection avec les Bleus pour l'occasion : Killian Tillie, l'ancien joueur de Memphis désormais à Malaga, Lionel Gaudoux, l'intérieur de Chalon, Gérald Ayayi, le frère de Valériane (capitaine des Bleues) et Joël, ainsi que Mathis Dossou-Yovo, de Nanterre.

Cette campagne doit permettre aux Bleus de rebondir après la désillusion du dernier EuroBasket, marqué par une élimination précoce face à la Géorgie en huitièmes de finale. Sous la houlette de Fauthoux, la sélection tricolore veut retrouver de la cohésion, de la rigueur et une identité de jeu claire avant d’entrer dans un long cycle de qualification.

Le Qatar accueillera la Coupe du Monde du 27 août au 12 septembre 2027, où 32 nations tenteront de succéder à l’Allemagne, sacrée en 2023 à Manille. Les Bleus figurent dans le groupe G, avec la Belgique, la Finlande et la Hongrie. Les trois premiers accèderont à la phase suivante, où ils croiseront avec le groupe H (Slovénie, République tchèque, Suède, Estonie). Les résultats du premier tour seront conservés, et seules les trois meilleures équipes du groupe final décrocheront leur ticket pour Doha.

La liste des 14 Bleus pour le rassemblement

Arrières : Andrew Albicy (Gran Canaria), Gérald Ayayi (Cholet), Hugo Benitez (Manresa), Nicolas Lang (Limoges), Benjamin Sène (Nanterre), Matthew Strazel (Monaco)

Ailiers : Axel Bouteille (Buducnost), Adam Mokoka (Bourg), Yves Pons (Andorra),

Intérieurs : Mathis Dossou-Yovo (Nanterre), Lionel Gaudoux (Chalon), Louis Labeyrie (Gran Canaria), Bodian Massa (ASVEL), Killian Tillie (Malaga).