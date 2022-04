En octobre 2021, on apprenait que 16 anciens joueurs NBA, dont certains bien connus comme Tony Allen, Glen Davis ou Darius Miles, étaient impliqués dans une histoire de fraude au système de santé mis en place pour les joueurs et anciens joueurs de la ligue, via de faux soins dentaires et médicaux notamment. On en sait un peu plus et le Ministère de la Justice vient officiellement de retenir des charges dans cette affaire où les principaux concernés risquent entre 2 et 20 ans de prison.

Parmi les cerveaux de cette arnaque qui a vu deux spécialistes de santé fournir des documents factices en échange d'argent, on retrouve Terrence Williams (passé notamment par les Nets dans les années 2000), mais aussi Keyon Dooling, arrêté alors qu'il est actuellement assistant au Jazz, ou Alan Anderson. Ces trois-là auraient permis à l'escroquerie de prendre forme et ont fait office de recruteurs pour les joueurs NBA intéressés à l'idée de récupérer de l'argent facilement.

La liste complète des 16 anciens joueurs incriminés et qui risquent gros : Terrence Williams, Keyon Dooling, Alan Anderson, Glen Davis, Will Bynum, Chris Douglas-Roberts, Tony Wroten, Shannon Brown, Tony Allen, Darius Miles, Jamario Moon, Milton Palacio, Ruben Patterson, Sebastian Telfair, Eddie Robinson et Charles Watson Jr.

