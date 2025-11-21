La NBA bat un record d’audiences pour son premier mois

La ligue vient d’annoncer que ses matchs diffusés au cours du premier mois de la saison attirent plus de 60 millions de téléspectateurs aux États-Unis. C’est la meilleure performance du genre depuis quinze ans.

Ce bond spectaculaire survient dans un contexte particulier car la NBA entame un nouveau cycle long de droits médias, avec des plateformes comme Peacock, Amazon Prime Video et ESPN. L’événement semble entretenir un regain d’intérêt global.

Au-delà de la télévision classique, l’engagement sur les réseaux et le streaming explose : les contenus NBA ont été visionnés plus de 30 milliards de fois sur les plateformes digitales à ce stade de la saison. (NBA)

Ce réveil des audiences confirme plusieurs choses. D’abord que le basket NBA reste un produit majeur de divertissement, capable de mobiliser un large public même face à une concurrence numérique féroce. Ensuite que les stars émergentes et les nouvelles dynamiques d’équipes semblent susciter un regain de curiosité. Enfin que la structure « chaîne + streaming » fonctionne et peut redonner à la NBA une visibilité à la hauteur de son statut.

Cette hausse traduit aussi un public plus jeune, plus “digital”, prêt à consommer le basket autrement, ce qui est une bonne nouvelle pour la ligue sur le long terme.

60,27 millions de téléspectateurs, le double de l'année dernière

Si le principal enseignement à tirer des accords sur les droits médiatiques de la NBA était le montant des droits, soit environ 7 milliards de dollars par an, pour un total de 77 milliards de dollars sur 11 ans, cet accord était également remarquable car il a permis à la ligue d'étendre sa portée. Il existe désormais un programme hebdomadaire de matchs diffusés en prime time tout au long de la saison, une première pour la ligue.

En général, les ligues doivent sacrifier leur audience afin de maximiser les revenus issus des droits médiatiques. Au contraire, la NBA a réussi à augmenter les deux, et les matchs du premier mois ont atteint 60,27 millions de téléspectateurs uniques, soit près du double de l'année dernière et le chiffre le plus élevé depuis 2010 !

Quant aux matchs de la semaine dernière, la troisième édition de « Coast 2 Coast Tuesdays » de NBC (Celtics-Sixers dans la plupart des marchés et Nuggets-Kings sur la côte ouest) a dominé la quatrième semaine de la saison avec une moyenne de 2,9 millions de téléspectateurs selon Nielsen et Adobe Analytics. (NBC est la seule chaîne dont l'audience en streaming n'est pas suivie par Nielsen, et à ce titre, elle publie un chiffre combiné provenant des deux sociétés de mesure.)

Amazon Prime Video a également atteint un sommet lors de la quatrième semaine, avec une moyenne de 0,7 et 1,43 million pour le match Warriors-Spurs vendredi soir dernier, soit une légère hausse et une augmentation de 40% respectivement par rapport au match Grizzlies-Warriors diffusé l'année dernière sur ESPN (0,6 et 1,03 million). La victoire serrée des Warriors a été le match de NBA le plus regardé de la semaine par les adultes de 18 à 34 ans et de 18 à 49 ans, selon Amazon.

Vers un nouveau cycle de croissance

Le défi va maintenant être de transformer cet engouement initial en fidélité durable. Pour la NBA, ça veut dire proposer des formats, des contenus, des expériences qui retiennent le public au-delà du simple "match du soir". La vente de produits dérivés est déjà en hausse, tout comme les abonnements aux plateformes streaming.

Toutes ces données montrent que le basket ne se contente plus d’être "regardé", il est vécu, partagé, discuté. En somme, on a dépassé le stade d’un simple bon début de saison. La NBA est entrée dans un nouveau chapitre de visibilité et de monétisation. Et ça ne semble être que le début.

Tyrese Maxey rejoint Wilt Chamberlain ! Oui, c'est fou