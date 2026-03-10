La NBA donne raison à Kornet et annule la soirée strip club

Les Atlanta Hawks ne pourront pas organiser leur soirée événement autour d'un match pour promouvoir le plus célèbre strip club de la ville. La NBA a pris sa décision.

L’idée avait déjà suscité une vive hostilité dans la ligue. Elle a été abandonnée. Lorsque les Atlanta Hawks avaient annoncé l’organisation d’une “Magic City Night”, un match thématique en collaboration avec le célèbre strip club d’Atlanta, plusieurs voix s’étaient élevées. Parmi elles, celle du pivot des San Antonio Spurs Luke Kornet, qui avait pris la plume pour expliquer pourquoi la promotion d’un établissement de strip-tease par une franchise NBA lui semblait problématique.

Finalement, la ligue lui a donné raison. La NBA a annoncé l’annulation de l’événement, initialement prévu le 16 mars lors de la réception du Orlando Magic à Atlanta. Dans un communiqué, Adam Silver a expliqué que la décision faisait suite aux nombreuses inquiétudes exprimées par différents acteurs de l’écosystème NBA : fans, partenaires et employés de la ligue.

Le projet visait à rendre hommage au Magic City, présenté par les Hawks comme une « institution culturelle » de la ville. La soirée devait notamment proposer la célèbre carte culinaire de l'établissement, dont ses fameux lemon pepper wings popularisés par Lou Williams, ainsi que de la musique, du merchandising exclusif et un enregistrement de podcast avec plusieurs invités, dont le rappeur T.I..

Face à la polémique, plusieurs éléments du programme ont été abandonnés, notamment le merchandising et l’enregistrement du podcast. Certains aspects de la soirée devraient toutefois être maintenus, comme la performance à la mi-temps de T.I. et la vente des wings.

Déçus mais conciliants, les Hawks ont indiqué respecter la décision de la NBA, tout en affirmant vouloir continuer à célébrer « le meilleur de la culture d’Atlanta » lors de leurs événements futurs.