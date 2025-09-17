Adam Silver a détaillé les avancées récentes autour de la NBA Europe. Le boss de la NBA vise un lancement d'ici 2 ans, max !

Intervenant hier lors d’une conférence organisée par Front Office Sports, Adam Silver a indiqué qu’une ligue européenne co-pilotée par la NBA et la FIBA pourrait débuter en 2027 ou 2028, tout en rappelant qu’aucun calendrier n’est arrêté. Un coup d’envoi en 2027 serait « ambitieux, sans aucun doute » au vu des sujets encore à régler, mais il n’exclut pas cette option. Silver a ajouté qu’il ne voudrait « pas aller bien au-delà de 2028 », évoquant l’idée d’utiliser d’abord des salles existantes avant la montée en gamme des infrastructures.

Le commissioner a précisé qu’il a, avec le n°2 Mark Tatum, enchaîné des réunions « positives » avec des responsables politiques, des clubs, des médias, des investisseurs et d’autres parties prenantes partout en Europe, tandis que le travail se poursuit au siège de la ligue pour concrétiser le projet. « Je dirais que je suis enthousiaste à ce sujet. », a-t-il résumé. Les plans actuels évoquent une ligue à 16 équipes, un total encore susceptible d’évoluer.

Dans le détail, l’Associated Press rappelle que rien n’est finalisé, mais que les discussions avancent sur un format et une gouvernance compatibles avec l’écosystème européen. Silver avait déjà évoqué un horizon de 2 à 3 ans et pointé des défis d’infrastructures (salles) sur le Vieux Continent — un verrou technique autant que financier.

Côté architecture sportive, on vous indiquait déjà au printemps dernier un scénario de 16 équipes (12 clubs permanents + 4 qualifiés chaque saison), le tout sous règles FIBA (40 minutes), et des échanges avec de grands acteurs européens (y compris des clubs omnisports puissants). Ces éléments restent de travail mais donnent la tendance.

NBA Europe, la stratégie et les financements progressent

Sur le front du financement et de l’opérationnel, la presse espagnole a fait état d’études de viabilité pilotées avec des banques (JP Morgan, Rain) et de réunions avec clubs, médias et partenaires pour tester les modèles de revenus (billetterie, TV, sponsoring) et de partage (type salary-cap/revenue sharing adaptés). Là encore, rien d’officiel, mais la NBA consulte large pour accorder le sportif et l’économique.

Reste la cohabitation avec l’existant. L’Euroleague, par la voix de son CEO Paulius Motiejūnas, dit voir des opportunités (marketing, diffusion internationale) mais alerte sur les risques de “confusion” entre marques et compétitions si le projet n’est pas parfaitement coordonné avec les ligues actuelles et les calendriers nationaux. Le message : travailler ensemble sans dénaturer l’ADN européen.

Si elle voyait le jour en 2027-28, la NBA Europe bouleverserait l’échiquier, en particulier les relations médias/sponsors et l’agenda des clubs majeurs. À court terme, les prochaines étapes passent par la finalisation du business plan, l’alignement des calendriers FIBA/domes­tiques et la sélection de marchés-pilotes où les salles, les droits TV et la base fan sont au niveau. Dans tous les cas, Adam Silver assume un tempo rapide… et un haut niveau d’exigence sur les arènes.

Le PSG impliqué dans la future ligue NBA Europe ?