Le PSG impliqué dans la future ligue NBA Europe ?

La NBA veut conquérir l'Europe et s'y implanter grâce à la création d'un championnat qui concurrencera - ou fera disparaître - l'Euroleague. On le sait depuis quelques semaines et Adam Silver a confirmé que des discussions étaient en cours pour déterminer le format et les participants à cette future compétition. D'après les informations de Basket News, la NBA ne compte pas uniquement impliquer des places fortes du basket européen, comme le Real Madrid et le Barça, ses proies privilégiées au sein de l'Euroligue, mais aussi des superpuissances du football comme... le PSG.

Ainsi, le Paris Saint-Germain (PSG) et Manchester City, deux entités possédées par le Qatar et les Emirats Arabes Unis, seraient considérés comme des acteurs-clés du projet. En tout cas, la NBA compte sur leur implication sportive et financière, au même titre que l'ASVEL de Tony Parker, le Bayern Munich ou Milan. Aucune équipe grecque, serbe ou turque ne fait pas partie du projet initial de cette ligue européenne avec 10 franchises.

Tony Parker est d'ailleurs censé jouer le rôle d'intermédiaire entre la NBA et l'Euroleague, pour convaincre certaines équipes de se joindre au projet NBA Europe, bien que son équipe soit inscrite en Euroleague cette saison.

La NBA, qui doit d'abord tout faire ratifier par les 30 propriétaires membres du board, ne vise que des marchés qu'elle considère lucratifs et capables de générer de fortes sommes d'argent ou d'attirer d'importants droits télé locaux et continentaux.

