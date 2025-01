Et si Cooper Flagg, présenté comme le plus grand prospect américain de ces dernières années, atterrissait aux San Antonio Spurs et évoluait avec Victor Wembanyama ? C'est un long shot, comme on dit. Mais si ce scénario devait se produire, autant s'y préparer.

La NBA aimerait probablement que le prodige de Duke démarre sa carrière professionnelle au sein de sa propre équipe, mais le buzz serait quand même immense si Flagg était drafté par la franchise texane. Comment est-ce que ce fantasme pourrait devenir réalité ? C'est simple, il a peut-être été rendu possible par la blessure de Jalen Johnson et son forfait jusqu'à la fin de la saison. L'excellent forward des Hawks était indispensable et jouait un grand rôle dans le bon début de saison de son équipe. Avec presque 19 points par match et une capacité à tout faire ou presque, Johnson va beaucoup manquer à Atlanta, désormais 9e à l'Est et englué dans une spirale de défaites (7 de suite).

Dans l'hypothèse où les Hawks continueraient de glisser, il faut se projeter sur ce que cela impliquerait au niveau de la loterie. Car oui, les Hawks ne sont pas maîtres de leur 1er tour de Draft en 2025. Il appartient aux Spurs, depuis le trade de Dejounte Murray, qui n'évolue même plus en Géorgie, mais aux New Orleans Pelicans.

A cette heure, les Hawks ont le 20e bilan de la ligue et de vraies risques de glisser encore, améliorant leurs chances - ou plutôt celles des Spurs - à la loterie. San Antonio, par ailleurs, possède toujours son propre 1er tour et auront donc potentiellement deux lottery picks ! Les picks en question ne seront peut-être pas les plus élevés, mais on a déjà vu des équipes décrocher le 1st pick avec des chances infimes dans un passé récent :

Les Hawks en 2024 avaient 3% de chances d'avoir le 1st pick

Les Pelicans en 2019 avaient 6% et ont pu s'offrir Zion Williamson

Les Cavs en 2014 avaient 1.7% et ont pu drafter Andrew Wiggins, tradé à Minnesota contre Kevin Love

Les Clippers en 2011 avaient 2.8% et ont pu drafter Blake Griffin

On reviendra plus tard, si la situation se présente, sur ce que pourraient donner Victor Wembanyama et Cooper Flagg ensemble, mais il ne faut absolument pas exclure cette possibilité. Elle ferait des Spurs, qui comptent déjà parmi les franchises d'avenir avec la présence du Français, une équipe incontournable en NBA. Flagg n'est pas encore extrêmement médiatisé en dehors des Etats-Unis, mais son talent est assourdissant.

Talentueux, Français, floppeur : Victor Wembanyama est-il détesté par certains joueurs NBA ?