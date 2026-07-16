La NBA va enquêter sur le contrat très suspect de Gary Trent Jr.

Sans surprise, une enquête a été ouverte autour de la prolongation de contrat deGary Trent à Milwaukee.

Le contrat de Gary Trent Jr. avait immédiatement éveillé les soupçons. Elles sont désormais suffisamment sérieuses pour pousser la NBA à se pencher sur le dossier. Selon Shams Charania, la ligue devrait bien ouvrir une enquête sur l’accord de quatre ans et 64 millions de dollars signé par l’arrière avec les Milwaukee Bucks.

L’objectif sera de déterminer si la franchise a simplement décidé de surpayer un joueur après une mauvaise saison ou si ce contrat constitue la dernière partie d’un arrangement conclu plusieurs années auparavant. Dans le second cas, Milwaukee pourrait avoir contourné les règles du salary cap.

Une évolution salariale difficile à expliquer

Comme nous l’avions expliqué au moment de l’annonce, ce ne sont pas seulement les 64 millions de dollars accordés à Gary Trent Jr. qui interrogent. C’est toute la chronologie de sa relation contractuelle avec les Bucks.

Gary Trent Jr : pourquoi son contrat à 64 millions paraît si suspect

À l’été 2024, le shooteur avait rejoint Milwaukee pour le minimum vétéran, alors qu’il sortait de plusieurs saisons à plus de 15 points de moyenne avec les Toronto Raptors. Un an plus tard, il avait accepté un nouveau contrat de deux ans et 7,5 millions de dollars, avec une player option pour la deuxième saison.

Trent a décliné cette option cet été avant de signer un contrat entièrement garanti de quatre ans et 64 millions. Une augmentation particulièrement spectaculaire pour un joueur qui venait de réaliser l’une des moins bonnes saisons de sa carrière. Il n’a tourné qu’à 8,1 points en 21 minutes, à 38,7 % aux tirs et 36 % à trois points, en perdant même sa place dans la rotation par moments.

Dans un marché où plusieurs joueurs plus productifs ont dû se contenter d’accords plus courts et moins rémunérateurs, le choix des Bucks semblait donc difficile à justifier uniquement sur le plan sportif.

La NBA cherche-t-elle l’existence d’une promesse secrète ?

Le scénario suspecté est assez simple. Milwaukee aurait pu demander à Gary Trent Jr. d’accepter des contrats très avantageux pour la franchise en 2024 et 2025, en lui promettant implicitement de le récompenser une fois ses Early Bird Rights obtenus.

Grâce à ces droits, acquis après deux saisons passées dans la même équipe, les Bucks pouvaient dépasser le salary cap afin de lui offrir une importante augmentation. Le montage financier est parfaitement légal en lui-même. Ce qui ne le serait pas, en revanche, serait l’existence d’un accord préalable du type : « Accepte moins aujourd’hui et nous te paierons davantage dans deux ans. »

L’article 13 de la convention collective interdit expressément les promesses orales, écrites, explicites ou implicites concernant la signature d’un futur contrat. Le texte précise même qu’une infraction peut être établie à partir de preuves indirectes, notamment lorsqu’un contrat ne peut pas être expliqué rationnellement sans supposer l’existence d’un arrangement interdit.

C’est précisément ce passage que plusieurs spécialistes du salary cap, dont Nate Duncan, ont cité après l’annonce du contrat. Le montant garanti, les performances récentes du joueur et les efforts financiers consentis au cours des deux saisons précédentes forment un ensemble suffisamment inhabituel pour justifier les questions de la ligue.

Attention toutefois : offrir un mauvais contrat ou surpayer volontairement un joueur ne constitue pas une infraction. La NBA devra trouver des éléments laissant penser qu’une promesse avait été faite avant cet été. Des échanges de messages, des documents, des témoignages ou des déclarations contradictoires pourraient notamment faire basculer le dossier.

De lourdes sanctions possibles pour les Bucks

Si un contournement du salary cap était démontré, les conséquences pourraient être importantes. La convention collective autorise notamment une amende pouvant atteindre 7,5 millions de dollars, lba perte de choix de Draft, l’annulation du contrat et la suspension pendant un an des dirigeants impliqués. Gary Trent Jr. pourrait également être sanctionné s’il était établi qu’il avait connaissance de l’arrangement.

Le précédent le plus célèbre reste celui de Joe Smith et des Minnesota Timberwolves. La franchise avait secrètement promis au joueur un futur contrat particulièrement lucratif en échange de plusieurs accords à prix réduit. Lorsque l’arrangement avait été découvert, Minnesota avait perdu cinq choix du premier tour et reçu une amende de 3,5 millions de dollars, tandis que plusieurs dirigeants avaient été suspendus.