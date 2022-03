La Nike Air Max Penny “Home” bientôt de retour

Si vous vous intéressez un temps soit peu aux sneakers, vous avez certainement célébré comme il se doit le Air Max Day de samedi dernier. La bulle d'air reste de loin l'un des plus beau symbole de la kicks génération, et les années 90 en représentent l'age d'or. On pense forcément à la Uptempo de 1996, mais cette même année la chaussure de Penny Hardaway n'était pas en reste, loin de là.

La Aix Max Penny devrait faire un vrai retour en force en 2022, avec de nombreux coloris (on attend l'OG avec impatience), dont cet incroyable version "Home", rééditée pour la toute première fois. On est ici sur un modèle bien robuste et large, posé sur une semelle très épaisse qui remonte sur la moitié de la hauteur du pied. Une languette en mousse épaisse garanti le confort et le maintien, et un heel tab est bien calé pour faciliter l'enfilage.

Niveau colorway, nous sommes calés sur le jersey blanc bleu et noir du Magic période Shaq / Hardaway (avant implosion), et le Swoosh latéral bleu ciel le rappelle parfaitement. Le logo de Penny est cousu sur l'arrière. La Air Unit est bien là sous le talon, avec un rappel sous la semelle en transparence.

So fresh and so clean, cette paire de Air Max Penny devrait sortir dans les semaines à venir. A ne surtout pas rater.

Les images de la Nike Air Max Penny Home