La nouvelle dinguerie de Bobby Portis face à OKC

Milwaukee a vécu un moment tendu mercredi soir face à Oklahoma City lorsque Bobby Portis et Cason Wallace se sont retrouvés au cœur d’une altercation après un contact physique en plein troisième quart-temps au Fiserv Forum. La confrontation a surgi après une faute bien appuyée de Portis sur Wallace.

Alors que Cason Wallace avançait à petite foulée, sans vraiment regardé, pour aller se placer dans un corner, Portis lui a posé un "écran" ultra viril qui l'a sévèrement secoué. Il lui a fallu quelques secondes pour retrouver ses esprits et, alors que les arbitres avaient sifflé et que le jeu était arrêté, il a décidé de se faire justice lui même en allant mettre une belle charge à l'intérieur des Bucks. Compréhensible.

Le plus drôle dans cette histoire, assez classique en NBA au final, c'est de voir la réaction de Bobby Portis après le coup asséné par Wallace. Il n'a pas bronché. Mains sur les hanches. Regards dédaigneux. Petite insulte lâchée discrètement. Il a presque esquissé un sourire. Mais quel sang froid ! Ce joueur est vraiment unique dans son genre. Il est capable de monter en tension et de placer une faute de barbare puis de redescendre immédiatement et d'encaisser le coup retour sans sourciller. Etonnant.

Sur le coup, Portis a écopé d’une flagrant 1 pour la faute, tandis que Wallace a été sanctionné d’une technique pour conduite antisportive, signalant clairement l’intensité de la séquence et le niveau de frustration des protagonistes.

Milwaukee, qui peine cette saison et a vu son équipe chuter en dessous des 50% de victoire, jongle avec une dynamique difficile autour de sa rotation et de ses objectifs compétitifs, tandis qu’Oklahoma City continue de grimper dans les hauteurs du classement. Shai Gilgeous-Alexander a de nouveau pesé lourd dans la victoire 122-102 avec une performance de 40 points, 7 rebonds et 11 passes, pendant que Wallace ajoutait neuf points, quatre interceptions et une présence défensive active avant l’incident. Portis, lui, terminait avec 15 points, 6 rebonds et 9 passes en sortie de banc.

Ce n’est pas la première fois que Portis se trouve mêlé à des accrochages ou des actions physiques intenses au cours de sa carrière. Réputé pour son jeu robuste et son tempérament combatif, il a déjà été impliqué dans des altercations significatives auparavant, ce qui fait partie de son profil de « rugged enforcer » assumé.

Dans ce contexte, ce moment-là n’a pas eu d’impact direct sur le score final, mais il souligne les tensions inhérentes à un affrontement entre une franchise qui lutte pour retrouver de la consistance et une autre qui, solide au classement, impose son rythme dès l’entame de la seconde moitié de saison.

