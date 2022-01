Non content d'avoir compilé 49 points, 14 rebonds et 10 passes contre les Clippers, Nikola Jokic y a inclus un bonbon phénoménal sur le game winner.

On ne devrait plus être surpris lorsque Nikola Jokic fait un truc génial. Pourtant, on a beau revoir 18 fois l'action qui a mené au game winner d'Aaron Gordon en prolongation contre les Clippers, impossible de ne pas s'émerveiller devant la passe sublimissime de Jokic.

Le MVP 2021 a déjà fait des centaines de passes dans le dos, derrière la tête, entre les jambes, on en passe et des meilleures. Mais celle-ci, sous la pression de deux défenseurs, alors que les secondes s'égrainaient et à une main, est totalement insensée. La perfection du ballon reçu par Gordon a surpris tout le monde, si ce n'est ce dernier, qui commence à avoir l'habitude des caviars du Joker.

AARON GORDON GIVES THE @nuggets THE WIN 🔥 Nikola Jokic picks up the triple-double on the cross-court pass to give Denver the OT win! pic.twitter.com/AHJIMHKWbc — NBA (@NBA) January 20, 2022

Ah, au fait, Nikola Jokic n'a pas uniquement lâché la passe la plus décisive et magnifique de ce match. Il a aussi compilé 49 points, 14 rebonds et 10 passes, avec 8 points inscrits durant la prolongation. Il n'y a pas de joueur plus "valuable" en NBA aujourd'hui et Jokic continue de porter les Nuggets bien au-delà de la logique en l'absence de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Est-ce que cela suffira à lui faire gagner un deuxième titre de MVP ?

