La preuve que les Bucks sont les pires à la draft depuis dix ans

Au mois d’octobre, les franchises négocient traditionnellement avec leurs jeunes les plus prometteurs le montant de leur prochain contrat. Les Portland Trail Blazers viennent par exemple de prolonger Shaedon Sharpe et Toumani Camara pour quatre ans de plus. C’est donc une étape clé pour toutes les équipes de la ligue. Toutes ? Pas tout à fait. Une organisation résiste encore et toujours à l’envahisseur. Les Milwaukee Bucks n’ont plus conservé un de leurs joueurs draftés depuis plus de dix ans.

Les dirigeants viennent par exemple de couper Tyler Smith, 33eme choix de la draft en 2024. Un jeune homme choisi devant des garçons comme Johnny Furphy, Ajay Mitchell, Jaylen Wells, Adem Bona, Pelle Larsson, Cam Christie ou encore Quiten Post. Autant de joueurs qui auraient pu aider les Bucks mais qui ont été laissés à d’autres clubs pour Smith, qui a finalement disputé 21 matches avec Milwaukee (2,9 points).

Sur cette même cuvée, le front office du Wisconsin avait choisi AJ Johnson en 23, devant Kyshawn George, Terrence Shannon ou Ryan Dunn. Johnson avait finalement été échangé quelques mois plus tard pendant sa saison rookie. Signe que l’équipe ne comptait de toute façon pas sur lui. En fait, depuis Giannis Antetokounmpo, qui a été sélectionné en 2013 (et quel coup de génie), les Bucks n’ont plus signé un deuxième contrat aux joueurs qu’ils ont drafté.

En 2014, Milwaukee a sélectionné quatre joueurs : Jabari Parker, Damien Inglis, Johnny O’Bryant et Lamar Patterson. Le premier, qui a été retenu en deuxième position derrière Andrew Wiggins, a claqué quelques cartons mais les Bucks l’ont laissé filer à la Free Agency au bout de quatre ans. Les autres ne se sont pas imposés dans l’effectif.

En 2015, Rashad Vaughn est pris en 17eme et il sera tradé au bout de 3 ans. Les dirigeants avaient eu du flair en dénichant Norman Powell mais… ils l’ont échangé à Toronto le soir même.

En 2016, une superbe pioche avec Malcolm Brogdon… qui là encore n’est pas conservé par la franchise alors qu’il a été ROY et l’un des membres clés de l’effectif. Plutôt que de le prolonger, les Bucks l’envoient aux Pacers au bout de trois saisons. Thon Maker et Patrick McCaw ont aussi été draftés en 2016 et ils ne sont pas restés.

En 2017, la franchise mise sur DJ Wilson, tradé plus tard, et Sindarius Thornwell, qui termine finalement aux Clippers. Ils ne sont plus en NBA aujourd’hui.

En 2018, encore un beau coup avec Donte DiVincenzo… sauf que les Bucks l’échangent pour Serge Ibaka quatre ans après. Ironiquement, DiVincenzo est typiquement le joueur qui ferait du bien à l’effectif actuel de Milwaukee.

En 2019, Milwaukee choisit Kevin Porter Jr avant de le refourguer à Detroit (qui le donnera ensuite à Cleveland). Il est désormais aux Bucks avec un contrat minimum.

En 2020, les Bucks se séparent de leur pick et envoient RJ Hampton à Denver. Ils prennent aussi Jordan Nwora, star de l’étoile rouge de Belgrade en Euroleague désormais.

En 2021, l’énigmatique Isaiah Todd est drafté puis cédé à Washington.

En 2022, le front office retient Marjon Beauchamp devant Nikola Jovic ou encore Andrew Nembhard. Il a été expédié aux Clippers deux ans plus tard.

En 2023, les Bucks sélectionnent Chris Livingston en toute fin de second tour. Il sera coupé au bout de deux ans.

Bref, énormément de gâchis. Même quand les dirigeants ont fait des bons choix, ils n’ont pas su avoir la vision sur le long terme. Et c’est comme ça que Giannis Antetokounmpo se retrouve dans une équipe pas assez forte pour ses ambitions, avec peu de marge de manœuvre pour progresser.