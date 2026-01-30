La rechute terrible pour Aaron Gordon

Qu’est-ce qui peut arrêter les Denver Nuggets, si ce n’est leur état de santé ? La franchise du Colorado affiche une équipe vraiment très alléchante sur le papier. C’est sans doute la formation la plus complète et la mieux armée de l’ère Nikola Jokic. En revanche, ce n’est pas la plus en forme. Les champions 2023 accumulent les blessures depuis le début de la saison. En commençant par Jokic lui-même ! Rarement touché, le Serbe est sur la touche depuis de longues semaines en raison d’un problème au mollet. L’un de ses plus fidèles lieutenants, Aaron Gordon, enchaîne aussi les allers et retours à l’infirmerie.

Selon ESPN, le joueur de 30 ans, auteur d’un début de saison canon, s’est refait mal aux ischios et il sera réévalué d’ici quatre à six semaines. Il se pourrait donc qu’il revienne seulement en fin de saison régulière, juste avant les playoffs. L’objectif, c’est évidemment d’avoir tout le monde en bonne santé au printemps. Mais il est préférable tout de même de pouvoir jouer avant, de vraiment se mettre dans le rythme.

Parce que même quand il va revenir, Aaron Gordon aura forcément besoin de deux ou trois semaines pour réellement revenir à 100% de ses capacités. Il a déjà manqué 19 matches en raison de la même blessure aux ischios cette saison. De quoi briser son élan. Il tourne à 17,7 points et pus de 6 rebonds (40% derrière l’arc) en 23 rencontres disputées. En plus de Jokic et Gordon, Christian Braun et Cam Johnson, deux autres titulaires, sont eux aussi victimes de pépins physiques qui les tiennent éloignés des terrains depuis un bon moment.