Unrivaled s’achève : jackpot pour Breanna Stewart et sa team

Breanna Stewart MVP et son équipe championne : une scène que les fans de WNBA ont longtemps vue du côté de Seattle puis de New York. La superstar du Liberty a remis ça la nuit dernière dans la ligue Unrivaled, qu’elle a co-créée avec Napheesa Collier pour offrir aux joueuses WNBA une ligue hivernale aux États-Unis.

Son équipe du Mist s’est imposée en finale face au Phantom de Kelsey Plum sur le score de 80-74, dans un match offensif où les deux stars ont brillé. Stewart a terminé avec 32 points, tandis que Plum a signé un énorme 40 points, meilleure marque du match, sans parvenir à empêcher la défaite de son équipe.

Les joueuses du Mist se sont partagé 600 000 dollars, comme prévu par le prize pool de la ligue, soit 120 000 dollars chacune, un montant très attractif pour une compétition disputée pendant l’intersaison WNBA.

Le roster construit par Breanna Stewart était particulièrement impressionnant, même si la ligue dans son ensemble regorge de stars WNBA. On retrouvait notamment Arike Ogunbowale, l’une des scoreuses les plus explosives du basket féminin, Veronica Burton, élue Most Improved Player de la saison dernière en WNBA, Alanna Smith, Defensive Player of the Year en titre, la All-Star Allisha Gray et la pivot chinoise Li Yueru.

Sur le plan individuel, la saison Unrivaled 2026 a récompensé plusieurs joueuses marquantes. Aliyah Boston (Phantom) a été sacrée Défensive Player of the Year, tandis que la First Team All-Unrivaled comprenait Chelsea Gray, Paige Bueckers et Kelsey Plum, toutes trois parmi les joueuses les plus influentes de la saison régulière.

De leur côté, Dominique Malonga, Paige Bueckers et leur équipe du Breeze se sont arrêtées avant la finale. Breeze avait pourtant réalisé un bon parcours et atteint les demi-finales avant de tomber face au Mist, malgré notamment un double-double de Malonga lors de ce match.

Le Mist succède au palmarès à la Team Rose de Chelsea Gray et Angel Reese, sacrée lors de la première édition de la ligue.

Pour rappel, Unrivaled propose un format original : du 3x3 joué sur un grand terrain aux dimensions réduites, avec des règles adaptées pour favoriser le rythme et l’attaque.