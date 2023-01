La salle du Heat change de nom, quelle inventivité !

Cette semaine, on apprenait que le naming de la salle de Miami, anciennement American Airlines Arena, ne pourrait plus s'appeler FTX Arena, en raison des déboires et de la faillite de la plate-forme américaine de cryptomonnaies. On sait désormais de quelle manière il faudra désormais appeler l'enceinte, en tout cas tant que le comté de Miami-Dade, propriétaire de la salle, n'a pas trouvé d'alternative.

Attention, des gens se sont creusés la tête longtemps là-dessus ! Ce sera tout simplement... The Arena. Ce pourrait être amené à durer dans le temps et on s'y fera très bien.

On pensait qu'il n'y aurait jamais moins inventif que la fameuse Washington Football Team qui a précédé les Commanders en NFL, mais les officiels du comté de Miami nous ont prouvé que tout était possible.

Place donc, dès cette semaine, à l'Arena de Miami.

