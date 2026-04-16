La stat accablante qui résume le naufrage de Paolo Banchero

Attendu au tournant, Paolo Banchero a manqué son rendez-vous. Dans la défaite d’Orlando à Philadelphie au play-in (109-97), celui qui est censé être la figure du proue du Magic a laissé une impression particulièrement pénible : celle d’un joueur jamais vraiment entré dans son match, ni connecté à l’urgence du moment ou à l'enjeu.

Pendant que Desmond Bane (34 pts) essayait de garder le Magic en vie, Banchero, lui, a surtout donné le sentiment d’évoluer dans une temporalité différente, comme s’il disputait un match de saison régulière un peu terne et non un barrage où chaque possession devait être jouée comme si elle pouvait faire basculer la saison.

La ligne brute n’est déjà pas bonne. Banchero a terminé avec 18 points, mais à 7 sur 22 au tir, dans un match où Orlando a fini à 41%, 26% à trois points et 15 ballons perdus. Le problème, pourtant, dépasse la feuille de stats. Il y a eu la lourdeur de certaines possessions, les décisions tardives, les ballons rendus, les séquences où l’attaque du Magic semblait se figer entre ses mains sans jamais produire d’avantage clair. Puis cette impression très dérangeante d’un joueur qui n’a jamais imposé sa présence émotionnelle dans le match. On attendait un franchise player en mode survie. On a eu une copie a minima fade et, de manière plus cruellement réaliste, catastrophique.

C'est quoi la suite ?

Une statistique résume bien ça : il n’y a eu que sept matches cette saison en NBA durant lesquels un joueur a raté au moins 15 tirs, perdu au moins 6 ballons et affiché un true shooting inférieur à 45%. Paolo Banchero vient de le faire... lors de deux matches de suite. Même en prenant la prudence nécessaire, il ne s’agit pas d’une soirée maladroite parmi d’autres, mais d’une séquence anormalement mauvaise pour un joueur censé porter Orlando dans ce genre de rendez-vous.

Un joueur du calibre de Banchero, qui est quand même All-Star et international américain, a évidemment le droit de rater un match. Tous les leaders passent à côté un soir ou l’autre. Mais il y a une différence entre passer à côté et ce que l'on a vu cette nuit. Face aux Sixers, privés de Joel Embiid, Orlando avait une vraie opportunité de se qualifier directement pour le 1er tour. Dans une saison où ses dissensions avec Jamahl Mosley ne sont pas passées inaperçues, l'ancien Dukie pouvait incarner une union sacrée. La déception est du coup assez grande.

Il reste à Paolo Banchero la possibilité de se remettre à l'endroit dans deux jours, à domicile, contre Charlotte. S'il passe de nouveau au travers, l'intersaison va être remplie de questions qui fâchent. Est-il vraiment le franchise player qu'il faut pour Orlando ? Est-ce seulement une incompatibilité avec Mosley, qui quittera à coup sûr le Magic durant l'été ? Faut-il l'utiliser comme asset de trade pour faire venir un gros poisson ?