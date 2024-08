La Stewie 3 de Puma file à Poudlard

Breanna Stewart se remet à peine de ses émotions parisiennes que Puma la remet déjà sous les feux des projecteurs pour présenter un nouveau coloris de sa nouvelle Stewie 3.

Après le très élégant City Of Love que nous vous présenterons en test dans les prochains jours, voici une collaboration surprenante entre la star du New York Liberty et le monde d'Harry Potter.

Récemment devant la presse, Stewart a confié son amour pour les aventures du jeune sorcier de Poudlard, et c'est cet univers qui est placé sur son modèle signature. Tout le graphisme a été entièrement repensé, avec un savant mélange de serpents, de crânes, et d'autres clins d'oeils à l'horrible personnage dont il ne faut pas dire le nom. C'est donc un parti pris assez sombre et un choix de vilain assez surprenant qui laisse peut être entrevoir soit une seconde version plus proche du héros, soit le côté obscur de Breanna. Les jeux d'ombres sur l'upper ainsi que les patterns exclusifs et le logo HP sur le talon font vraiment leur petit effet.

Cette Stewie 3 sortira le 6 septembre, et si vous raffolez des modèles terrifiants en attete d'aHalloween, alors précipitez vous sur cette série limitée.

Les images de la Puma Stewie 3 Harry Potter