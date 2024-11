L’adresse à 3 points, fruit du travail estival de Josh Giddey

Après 3 premières saisons à Oklahoma City, Josh Giddey a rejoint les Bulls à l'intersaison pour apporter tout son playmaking au groupe de Billy Donovan. En légère perte de vitesse au Thunder avec notamment une relégation sur le banc lors des derniers playoffs, le fit semble parfait à Windy City, où Lonzo Ball continue de passer plus de temps à l'infirmerie que sur les parquets.

La star des Boomers, non contente de noircir la feuille de matchs soir après soir (13,2pts, 6,3 rbds, 6,9 asts), s'est par ailleurs mué en sniper sur ce début de saison. Avec 42,5% derrière l'arc, Josh Giddey affiche, et de loin, sa meilleure marque en carrière (33,7% en2023-2024). Une large progression qui, à en croire l'intéressé, interrogé par Sporting News, n'a rien d'un hasard.

"J'ai fait une croix sur beaucoup de choses cet été alors que j'étais chez moi, entouré de mes amis. Car je voulais être à la salle autant que possible, et travailler avec de bons shooteurs." Des snipers référencés parmi lesquels une pointure locale. "J'ai passé beaucoup de temps avec Chris Goulding et je pense que travailler avec des gars comme lui vous rend plus compétitif. Ca vous donne envie de rentrer plus de tirs. C'est l'un des meilleurs shooteurs au monde et bosser avec un mec comme lui m'a permis de progresser en terme de confiance et de technique."

🎯 Josh Giddey’s improvement from the 3-point line has opened up the rest of his game through the first few weeks of the season. He’s shooting 43.2% up from 33.7% last season. pic.twitter.com/8qGYaPCZm1 — Benyam Kidane (@BenyamKidane) November 13, 2024

S'il tire autant que l'an dernier et qu'aucun changement majeur n'a été observé dans sa gestuelle, l'évolution semble bien ailleurs pour le natif de Melbourne. "Je pense qu'une bonne partie du shoot est liée au mental. Et que lorsque vous parvenez à ne plus trop réfléchir avant de dégainer, les choses deviennent plus simples."

Fort de cette nouvelle arme, Josh Giddey a pris une nouvelle dimension à Windy City. Un progrès majeur en forme de cerise sur le gâteau pour son entraîneur, Billy Donovan, qui s'empressait de rappeler ce qui fait avant tout la force de Josh Giddey sur les parquets NBA. "Nous avons confiance dans le tir de Josh. Nous voulons qu'il prenne ses tirs, il a travaillé dur pour ça. Mais ce que j'attends surtout c'est sa défense, ses rebonds, sa communication, son leadership. Toutes ces choses sur lesquelles sont bâties son jeu et qui lui enlèvent tant de pression au moment de tirer, car il n'a pas besoin de rentrer ses shoots pour impacter un match."

D.R.