Stat : L’adresse cataclysmique des Lakers à 3-points

Les Los Angeles Lakers sont les plus mauvais de toute la ligue derrière l’arc. Et c’est vraiment catastrophique.

Dans un élan de philosophie et de réalisme, LeBron James avait avoué après le premier match contre les Golden State Warriors que si son équipe obtenait autant de tirs ouverts à trois-points, c’était peut-être justement parce que leurs adversaires leur laissaient cette opportunité. Les Los Angeles Lakers ont disputé deux autres rencontres depuis, contre les Los Angeles Clippers et les Portland Trail Blazers, et le constat est toujours le même.

Les Californiens sont catastrophiques derrière l’arc. C’est un euphémisme. C’est aussi l’histoire forte de cette première semaine pour cette franchise qui cristallise toujours autant l’attention. Cette nuit, les joueurs de Darvin Ham ont converti 6 de leurs 33 tentatives à trois-points. Pour une petite défaite de 2 points. Ça pique.

Les Lakers humiliés : Nurkic voit Davis à 3 pts et… se barre

Depuis le début de la saison, les Lakers sont septièmes au nombre de trois-points tentés avec 118. Mais ils sont avant-derniers en termes de paniers réussis de loin avec 25, soit 2 longueurs de plus que les Brooklyn Nets… qui ont joué un match de moins. Ils sont donc très largement derniers avec 21% de réussite à trois-points (29% pour les Bulls, 8 points d’écart).

Peut-être qu’il aurait fallu axer le recrutement sur des snipers extérieurs, comme l’ont fait toutes les équipes de James depuis bientôt vingt ans. C’est juste une piste, hein.