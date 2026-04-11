JJ Redick, réaliste : « Tout le monde veut affronter les Lakers »

Avec les blessures de Luka Doncic et d’Austin Reaves, les Los Angeles ne font plus peur et leur coach JJ Redick le sait.

Les Los Angeles Lakers étaient montés en puissance au point de refaire figure d’outsiders pour les finales à l’Ouest avec par exemple 13 matches sur 14 gagnés sur la fin de la saison… jusqu’aux blessures de Luka Doncic et d’Austin Reaves. Une soirée cauchemardesque contre le Oklahoma City Thunder avec une rouste de 40 points et les deux premières options offensives qui se font mal. Depuis, les perspectives ont totalement changé pour la formation hollywoodienne. Reaves est officiellement absent pour le premier tour des playoffs et Doncic devrait l’être aussi.

« Je suis sûr que tout le monde a envie de nous affronter », conçoit JJ Redick. « Je vois déjà des équipes reposer tous leurs titulaires sur certains matches », ajoute le coach en faisant probablement référence aux Denver Nuggets qui se sont passer de 7 titulaires alors qu’ils ne sont pas encore sûrs d’avoir validé leur troisième place à l’Ouest.

« Je comprend pourquoi les gens disent ça », avoue aussi Luke Kennard au sujet des Lakers qui seraient désormais prenables. « C’est 60 points de moins [les absences de Luka Doncic et d’Austin Reaves.] Mais nous avons aussi LeBron James, qui est un leader et un joueur incroyable. »

Les Lakers ont justement gagné leurs deux derniers matches dans le sillage d’un LeBron James vraiment percutant. Ils sont encore en course pour terminer troisièmes. L.A. devrait a priori retrouver les Houston Rockets ou les Minnesota Timberwolves au premier tour des playoffs.