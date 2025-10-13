Lakers : JJ Redick révèle là où ils ont progressé cette année

JJ Redick note de vrais progrès dans la communication des Lakers et veut bâtir une culture collective fondée sur les “petites interactions”.

Après une nouvelle séance de scrimmage conclue sur un match nul samedi, JJ Redick a souligné un aspect bien précis où ses Los Angeles Lakers ont progressé. Un aspect sur lequel il a mis l'accent lors de la préparation : leur capacité à mieux communiquer.

« Pour moi, les meilleures équipes, dans n’importe quel domaine, sont celles où les petites interactions comptent », a expliqué Redick, cité par The Orange County Register.

« Et dans un match, combien de ces petites interactions pouvez-vous avoir ? Des milliers. “Bon écran.” “Bien joué.” “Bonne passe.” “Je te couvre la prochaine fois.” Ces choses-là font la différence. »

L’ancien joueur devenu coach a précisé que ces échanges commençaient à se multiplier à l’entraînement — un point faible la saison dernière.

« C’est ce qu’on commence à voir dans notre groupe. L’an dernier, on n’était pas bons là-dessus. C’est une partie de ce qu’on appelle notre communication de champion. Ce genre de choses se produit en temps réel, et on est vraiment contents des progrès accomplis. On a encore du chemin à faire, mais ça arrive. »

Sous la houlette de JJ Redick, qui attaque sa deuxième saison sur le banc des Lakers, l’équipe cherche donc à retrouver une culture de communication et de confiance sur le terrain. Le message est clair : avant de parler systèmes ou statistiques, il s’agit de renforcer les liens entre coéquipiers.

Les Lakers avaient terminé troisièmes de la Conférence Ouest la saison dernière (50 victoires, 32 défaites), avant d’être éliminés dès le premier tour des playoffs par les Minnesota Timberwolves (4-1). Cette fois, Redick veut poser les fondations d’un collectif plus uni — capable de parler, de s’encourager et de se corriger en temps réel.

