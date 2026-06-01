À la recherche de renforts défensifs autour de Luka Doncic, les Lakers pourraient identifer Lu Dort comme une cible de premier choix pour cet été.

Les Lakers cherchent activement des renforts autour de Luka Doncic cet été, et un nom revient déjà avec insistance : celui de Lu Dort.

Selon un dirigeant de la Conférence Ouest cité par Heavy Sports, l'arrière des Oklahoma City Thunder représenterait l'un des profils les plus intéressants du marché pour Los Angeles.

« Si vous êtes les Lakers, vous devez être au premier rang sur ce type de dossier. Lu Dort est le genre de joueur qui peut transformer toute votre défense extérieure. C'est une cible incontournable si vous pouvez l'obtenir. C'est un problème qu'ils traînent depuis longtemps. Quand vous avez Luka, vous avez besoin de joueurs 3-and-D. Et lui, il est à un autre niveau », a expliqué ce dirigeant.

L'idée n'est pas surprenante. Malgré une saison réussie ponctuée par une place dans le Top 4 de la Conférence Ouest, les Lakers ont encore montré leurs limites défensives lors des playoffs.

Autour de Doncic, la franchise californienne cherche désormais à construire un effectif davantage équilibré, avec des joueurs capables de compenser certaines lacunes défensives tout en restant utiles sans ballon.

Le profil parfait pour accompagner Luka Doncic ?

À 27 ans, Lu Dort coche pratiquement toutes les cases recherchées par les Lakers.

Le Canadien sort d'une saison récompensée par une sélection dans la All-Defensive First Team et a participé activement au titre remporté par Oklahoma City.

Réputé comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, Dort est capable de prendre les missions les plus compliquées chaque soir face aux meilleurs scoreurs adverses.

Son profil de spécialiste défensif pourrait permettre à Luka Doncic d'économiser de l'énergie sur certaines séquences tout en renforçant considérablement l'identité défensive de l'équipe.

Reste toutefois un obstacle majeur : Oklahoma City ne semble pas disposé à s'en séparer.

« Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Sam Presti a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, je veux rester ici. Cette organisation et cette ville m'ont façonné comme personne et comme joueur », a déclaré Dort dimanche.

Les Lakers possèdent plusieurs actifs de draft, notamment les premiers tours 2031 et 2033 ainsi que le choix n°25 de la Draft 2026. Mais convaincre le Thunder de céder l'un des piliers de son système défensif pourrait s'avérer particulièrement compliqué.

Une chose est sûre : si Lu Dort venait à devenir disponible, les Lakers feraient probablement partie des premiers à appeler.

Lu Dort, premier sacrifié au Thunder ?