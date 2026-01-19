Après la victoire face à Toronto, Luka Doncic a donné des nouvelles de sa blessure à l’aine, reconnaissant une gêne tout en se montrant relativement rassurant.

Luka Doncic a donné de ses nouvelles après la victoire des Los Angeles Lakers face aux Toronto Raptors (110-93). Touché à l’aine depuis plusieurs semaines, le meneur slovène a reconnu que la gêne est toujours présente, tout en assurant qu’il comptait continuer à jouer avec.

Des propos à la fois prudents et relativement rassurants, dans un contexte physique délicat pour les Lakers.

« Ça va, ce n’est pas trop grave »

Présent en conférence de presse d’après-match, Luka Doncic n’a pas cherché à minimiser totalement la situation, mais a tenu à calmer les inquiétudes.

« Ça va, ce n’est pas trop grave », a-t-il expliqué.

Interrogé sur le fait de savoir si cette blessure pourrait continuer à l’affecter sur la durée, le Slovène a reconnu une possible gêne persistante.

« Oui, peut-être un peu. Mais évidemment, je vais essayer de jouer avec. »

Une déclaration qui confirme que Doncic n’est pas à 100 %, sans pour autant envisager un arrêt prolongé.

Un retour progressif dans un effectif diminué

Les Lakers traversent une période compliquée sur le plan médical. Avant cette rencontre, ils restaient sur une série difficile, avec seulement dix victoires sur leurs 22 derniers matches. La veille, Los Angeles avait dû composer sans Doncic, Austin Reaves, Deandre Ayton et Jaxson Hayes lors d’une défaite face aux Portland Trail Blazers.

Le retour de Doncic, Ayton et Hayes contre Toronto a donc apporté un certain soulagement, même si l’état physique du leader slovène reste à surveiller.

Une efficacité maintenue malgré la douleur

Face aux Raptors, Luka Doncic a contribué des deux côtés du terrain, notamment derrière l’arc, avec cinq paniers à trois points sur douze tentatives. Plus tôt dans la semaine, contre les Charlotte Hornets, il avait déjà montré sa capacité à performer malgré la gêne, avec un match à 15 tirs réussis sur 26, dont six à trois points.

Ces prestations confirment sa volonté de rester sur le parquet, même diminué, pour aider son équipe dans une période importante pour LA.

Une tournée à l’extérieur sous surveillance

Les Lakers s’apprêtent désormais à entamer une série cruciale de huit matches consécutifs à l’extérieur, à commencer par un déplacement chez les Denver Nuggets. Dans ce contexte, la gestion de la blessure de Luka Doncic sera un enjeu central pour le staff, entre nécessité de résultats et préservation sur le long terme.

Pour l’instant, le principal intéressé se veut clair : la douleur est là, mais elle ne l’empêche pas d’avancer.