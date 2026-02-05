Les Los Angeles Lakers ont mis la main sur Luke Kennard en provenance des Atlanta Hawks contre Gabe Vincent et un pick.

Un mouvement à la marge du côté des Los Angeles Lakers. Globalement décevant depuis son arrivée en 2023, Gabe Vincent a été envoyé par les Californiens chez les Atlanta Hawks. Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ex-joueur du Miami Heat a été associé à un pick au second tour de la Draft (2032) pour récupérer Luke Kennard.

Autant le dire tout de suite, ce trade ne change pas drastiquement le plafond des Angelenos. Cependant, il reste intéressant pour renforcer la rotation de l'entraîneur JJ Redick. En effet, avec son profil, Kennard va apporter une menace à longue distance chez les Lakers.

Cette saison, il tournait à 7,9 points de moyenne en tirant à 49,7% à longue distance. En carrière, l'ancien joueur des Memphis Grizzlies affiche un taux de réussite à 44,2% derrière l'arc. Un atout précieux dans une équipe composée de Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James.

Puis surtout, la greffe entre Vincent et Los Angeles n'avait jamais fonctionné. Son départ semblait inéluctable. Sur le plan financier, les deux hommes sont sur des contrats expirants avec des salaires quasiment similaires.

Ce mouvement pour Luke Kennard ne plombe donc pas la flexibilité financière des Lakers pour l'avenir.

