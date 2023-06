Une troisième superstar, pas forcément la priorité aux Lakers

La saison des Los Angeles Lakers a très mal débuté, avec seulement 2 victoires en 12 matches, et elle a terminé sur un sweep. Mais entre-temps, la franchise californienne a réussi à relever la barre en se qualifiant pour les playoffs sur le tard, via le play-in, avant d’atteindre les finales de Conférence. Une très belle performance en soi malgré la sortie en quatre manches sèches contre les Denver Nuggets, possibles futurs champions.

L’intersaison sera chargée pour le front office. Parce que ce succès presque inespéré vu les circonstances a redistribué les cartes. L’effectif avait déjà changé en grande partie en cours de saison et plusieurs des joueurs qui se sont révélés seront free agents cet été. Notamment Austin Reaves et Rui Hachimura mais aussi D’Angelo Russell. Les Lakers ont la possibilité de s’aligner sur les offres qui seront faites aux deux premiers.

Pendant longtemps, les Angelenos ont cherché une troisième star à associer à LeBron James et Anthony Davis. Beaucoup se sont demandés si ce serait encore le plan pour les semaines à venir. L’insider Jovan Buha de The Athletic confie que, selon lui, il est plus probable que les Lakers repartent avec le même groupe, quitte à payer cher certains joueurs. Il n’écarte pas une « upgrade » au poste de meneur si jamais L.A. pouvait changer Russell en Kyrie Irving ou Fred VanVleet. Mais ce ne sont pas des moves faciles à mettre en place.

En tout cas, le journaliste n’imagine pas les Lakers sacrifier des assets ou laisser filer des joueurs importants comme Reaves si ce n’est pas pour récupérer une star vraiment établie dans cette ligue. Un scénario qui paraît donc très peu probable.

D’Angelo Russell utilisé par les Lakers dans un sign-and-trade ?