Les galères de Russell Westbrook ont influencé le renvoi de Frank Vogel

Avec le nombre de voix, celles de Magic Johnson, Kurt Rambis, sa femme Linda, Phil Jackson, qui font écho dans la tête de Jeanie Buss, la propriétaire des Los Angeles Lakers, avec la présence de Rob Pelinka, le GM, sans oublier LeBron James et Rich Paul de Klutch Sports, Frank Vogel était sans doute le coach le moins influent de la ligue au moment de décider quels joueurs seraient idéaux pour son effectif. Il ne voulait probablement pas de Russell Westbrook par exemple.

Mais une fois l’ancien MVP débarqué en Californie, le staff s’est retrouvé avec pour mission d’intégrer au mieux un basketteur vraiment atypique dont le profil ne collait pas avec celui de James. C’était quasiment perdu d’avance. Malgré ça, les contre-performances de Westbrook ont été un facteur dans le licenciement de Vogel selon The Athletic.

Russell Westbrook a terminé la saison avec un peu plus de 18 points par match, sa plus mauvaise moyenne depuis sa deuxième année chez les pros. Au-delà des statistiques, il semblait souvent perdu sur le terrain. Et il n’a pas hésité à blâmer les coaches, estimant qu’il n’a pas été convenablement utilisé.

Il fallait de toute façon du changement aux Lakers après un exercice catastrophique bouclé à la onzième place de la Conférence Ouest. C’est triste, mais l’entraîneur sert souvent de bouc-émissaire dans ces moments-là.

