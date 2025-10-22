Lakers vs Warriors : ambiance tendue, Doncic et Hield se chauffent

Entre Doncic et Hield, le ton est monté dès le premier match de la saison. Une ouverture musclée entre Lakers et Warriors, aux allures de playoffs.

Lakers vs Warriors : ambiance tendue, Doncic et Hield se chauffent

La NBA a repris fort à Los Angeles. Les Golden State Warriors ont dominé les Los Angeles Lakers (119-109) dans une salle chauffée à blanc, privée de LeBron James (sciatique) mais pas d’intensité. Luka Doncic a signé une entrée tonitruante (43 points), sans réussir à faire plier Jimmy Butler et Stephen Curry.

Sans que ce soit particulièrement surprenant, Luka Doncic a réussi à s'énerver et se chauffer avec un joueur des Warriors. Là, c'était Buddy Hield. Visiblement, l'arrière des W lui a glissé un mot doux à l'oreille que la star de LA n'a pas apprécié. Il est devenu tout rouge et a tenté de cafter aux arbitres :

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Lakers All Day Everyday | Aron Cohen (@lakersalldayeveryday)

Le match a basculé au retour des vestiaires, quand Golden State a claqué un 18-4 pour créer un écart qui a tenu jusqu’au bout. Jimmy Butler a mené la danse (31 points dont 16/16 aux lancers), Stephen Curry a scellé l’affaire dans la dernière minute, et Jonathan Kuminga (17 points, 9 rebonds) a mis le feu au troisième quart. Côté Warriors, Buddy Hield a planté cinq tirs primés et offert l’espacement attendu.

En face, Luka Doncic a porté l’attaque angelina avec un mélange de puissance et de toucher (43-12-9). Austin Reaves l’a épaulé (26 points, 9 passes). Mais l’adresse extérieure des Lakers (8/32 à 3 pts) et les lancers laissés en route (17/28) ont coûté cher, malgré un dernier retour à –6 dans le money-time.

Le ton est monté par séquences, à l’image d’une technique sifflée contre Draymond Green… depuis le banc en début de match. Pas de bagarre générale, mais un vrai parfum de rivalité et de trash-talk soft pour ouvrir la saison.

Au-delà du score, l’impact est limpide : sans LeBron James, les Lakers devront multiplier les solutions autour de Doncic, et mieux sanctionner à 3 points et sur la ligne. Les Warriors, eux, affichent une hiérarchie claire : Butler assume le rôle d’aimant à fautes et de closer alternatif, Curry gère les tempos, et le supporting cast (Kuminga, Hield, Podziemski) apporte le liant. Si l’ouverture ressemble à ça, la série de confrontations à venir promet.

CQFR : Gros thriller à OKC, Doncic cartonne pour rien

Exprimez-vous