LaMelo Ball crashe son Hummer… et repart en Lambo

LaMelo Ball a été impliqué dans un accident de la route à Charlotte. Plus de peur que de mal pour le meneur des Hornets.

Décidément, LaMelo Ball semble avoir autant de mal à lever le pied au volant qu'à refuser un tir ouvert depuis le logo. Cette semaine, le meneur des Hornets a été impliqué dans un nouvel accident de voiture à Charlotte, une ville qui commence sérieusement à connaître les habitudes automobiles de sa star.

LaMelo circulait au volant d’un Hummer customisé, affublé d’un coloris si criard qu’il semblait crier son nom à chaque feu rouge. À une intersection, le véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Le choc a été suffisamment violent pour détruire l’avant du Hummer, dont les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Une vidéo de l’accident montre la scène et l'impact en direct, tandis qu’un autre tweet expose le Hummer en partie détruit. Heureusement, le bilan humain reste limité : une seule personne a été légèrement blessée, sans gravité. Plus de peur que de mal, donc.

LaMelo Ball was involved in a car accident in uptown Charlotte, per @JoeBrunoWSOC9 “Witnesses said they saw Ball get out of the Hummer and get in a Lamborghini.” (https://t.co/TmIrOwFDTM) pic.twitter.com/3vf8lIsL7G — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 18, 2026

Après avoir constaté l’état de son Hummer, LaMelo Ball a quitté les lieux… en Lambo. La marque italienne Lamborghini, évidemment, pas les lambeaux de carrosserie laissés sur place... Après tout, on a tous une voiture de luxe à dégainer en cas d'accident de la route, non ?

Cet épisode n’est malheureusement pas isolé. En 2024, LaMelo Ball a été accusé d’avoir percuté un enfant avec sa voiture, une affaire qui avait déjà suscité de vives critiques sur son comportement au volant. Sans jugement définitif à ce stade, l’accumulation des incidents commence à dessiner un schéma inquiétant.

À force de multiplier les sorties de route, LaMelo donne l’impression que le danger ne vient pas seulement de ses chevilles fragiles, mais aussi de son rapport très personnel à la conduite.