LaMelo Ball désamorce la polémique avec Bam Adebayo

Auteur d'un vilain geste sur Bam Adebayo, LaMelo Ball a rapidement présenté ses excuses devant les médias. Mais contrairement à ce qu'il avait affirmé, le meneur des Charlotte Hornets n'avait ensuite pas pris le temps de contacter l'intérieur du Miami Heat. En marge de l'élimination de son équipe contre l'Orlando Magic (90-121), le talent de […]

Auteur d'un vilain geste sur Bam Adebayo, LaMelo Ball a rapidement présenté ses excuses devant les médias. Mais contrairement à ce qu'il avait affirmé, le meneur des Charlotte Hornets n'avait ensuite pas pris le temps de contacter l'intérieur du Miami Heat.

En marge de l'élimination de son équipe contre l'Orlando Magic (90-121), le talent de 24 ans n'a pas échappé aux questions à ce sujet. Droit dans ses bottes, Ball a désamorcé la polémique. Tout en assurant qu'il n'avait eu aucune intention de le blesser.

"Comme je l'ai dit, j'ai tenté de m'excuser et tout ça. Je voulais savoir si Bam allait bien. Surtout m'assurer qu'il était en bonne santé. On ne veut pas que quelqu'un se blesse dans cette ligue, jamais. Donc tant qu'il va bien, ça m'aide à me rassurer un peu.

C'est juste du basket. J'ai l'impression que Bam le sait. Il n'y a jamais rien eu entre nous, tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai jamais la moindre animosité. On va sur le terrain pour jouer au basket. Je n'ai pas été perturbé par cette histoire", a assuré LaMelo Ball pour ESPN.

Une simple discussion entre les deux hommes devrait permettre d'apaiser la situation.

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