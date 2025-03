LaMelo Ball intouchable, mais jusqu’à quand ?

A 23 ans, LaMelo Ball incarne un jeune "franchise player" pour les Charlotte Hornets. Même si sa progression a été perturbée par ses problèmes physiques, le meneur affiche un niveau digne d'un All-Star. Le problème ? Cette équipe a du mal à suivre son rythme.

Actuellement à la 14ème place de la Conférence Est, Charlotte semble encore loin de représenter un candidat aux Playoffs. Même le Play-in ne paraît pas envisageable avec cet effectif. Selon les informations du média ESPN, les Hornets n'ont absolument pas l'intention de monter un échange pour Ball.

Pour le moment, la reconstruction de cette formation reste centrée autour de lui. Mais une question risque de se poser au fil des années : jusqu'à quand ? Car malgré son potentiel évident, Ball va prendre de l'âge.

Et autour de lui, les membres clés du projet peinent à émerger. Il y a bien évidemment Brandon Miller. Et des potentiels intéressants. Mais l'ossature d'un candidat aux Playoffs en demande bien plus.

Sous contrat jusqu'en 2029, LaMelo Ball peut-il aussi avoir une patience sur la durée ? Si Charlotte ne passe pas un cap, sa frustration pourrait grimper. En tout cas, il s'agit d'une situation à surveiller.

LaMelo Ball, Bridges : Pourquoi les Hornets vont peut-être faire le ménage cet été